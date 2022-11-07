При оценке работы руководителей администраций будет учитываться обеспечение нормальных условий при организации учебного процесса – Абдулмуслимов

Об этом на заседании Оперштаба заявил Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Он напомнил, что Президент РФ Владимир Путин в июне текущего года подписал Указ об объявлении 2023 года Годом педагога и наставника.

«Данное решение Президента еще раз говорит о высоком статусе этих специалистов в нашем обществе, о важности их работы. В настоящее время проводится модернизация и внедрение современных методов обучения.

Нам необходимо продолжать процесс приведения в надлежащий порядок зданий общеобразовательных организаций. Вместе с тем, отдельные муниципалитеты к этой работе относятся безответственно.

При оценке результативности и эффективности работы глав администраций будет учитываться и обеспечение нормальных условий при организации учебного процесса – это и проведение капитального ремонта школ, и их оснащение оборудованием, и обеспеченность учебниками и так далее», — сказал он.