При организации Муфтията РД в Махачкале прошёл литературный вечер «Голос мира и любви»

Литературный вечер «Голос мира и любви», посвящённый 90-летию Фазу Алиевой, прошел 31 мая в Русском драматическом театре города Махачкалы.

Организатором мероприятия выступили образовательные организации Муфтията Республики Дагестан. В числе приглашённых гостей литературного вечера был министр по физической культуре и спорту Республики Дагестан Сажид Сажидов и министр по национальной политике и делам религий Дагестана Энрик Муслимов. В своём выступлении руководитель регионального национального ведомства отметил, что Фазу Алиева — это горянка, мужественная женщина и великолепная мать, которая стала образом женщины-горянки.

«Она многогранная личность. Каждый, кто прикоснётся к её творчеству, найдёт что-то родное для себя», — сказал Энрик Муслимов. В завершении министр поблагодарил Муфтият республики за проводимую работу.