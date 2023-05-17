Политика

Президиум принял решение о созыве двадцать третьей сессии Народного Собрания

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Вчера, 16 мая, Президиум Народного Собрания Республики Дагестан под председательством Заура Аскендерова принял решение о созыве двадцать третьей сессии республиканского парламента седьмого созыва.

Двадцать третья (майская) сессия пройдет 24 мая в 10 часов в Махачкале.

В ее повестку дня включено 16 вопросов.

Президиум утвердил заключения на проекты постановлений Правительства РД «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие туристско-рекреационного комплекса и народных художественных промыслов в Республике Дагестан»; «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Реализация молодежной политики в Республике Дагестан» и «О внесении изменений в государственную программу Республики Дагестан «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия».

Президиум также рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов» и принял решение поддержать принятие Государственной Думой ФС РФ 11 проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения и не поддерживать 5 проектов федеральных законов.

Источник: РИА Дагестан

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