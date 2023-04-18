Президиум определил дату созыва двадцать второй сессии Народного Собрания Дагестана

Вчера, 17 апреля, Президиум под председательством Заура Аскендерова определил дату созыва двадцать второй сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва и обсудил вопросы ее повестки дня.

Двадцать вторая сессия Народного Собрания РД пройдет 25 апреля в 10 часов в Махачкале.

В ее повестку дня включено 26 вопросов.

В начале сессии состоится традиционная депутатская «разминка», в ходе которой выступят представители фракций.

Затем депутатам предстоит дать согласие на назначение мирового судьи.

Предполагается, что на сессии выступит Уполномоченный по правам человека в Республике Дагестан Джамал Алиев с докладом о своей деятельности в 2022 году.

В ходе сессии депутаты также заслушают отчет Председателя Счетной палаты РД Билала Джахбарова о проделанной работе в 2023 году.

С содокладом выступит председатель Комитета по бюджету, финансам и налогам Марат Ильясов.

Ряд законопроектов сессия примет во втором чтении.

Несколько проектов законов, будут рассмотрены в первом чтении. Седи них — устанавливающий порядок признания некоторых образовательных организаций региональными инновационными площадками; законодательно закрепляющий статус Торгово-промышленной палаты и определяющий формы ее взаимодействия с органами государственной власти; регламентирующий особенности строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, связанных с выращиванием, содержанием животных, производством и хранением продуктов животного происхождения и другие.

«Правительственный час» будет посвящен вопросу развития промышленности строительных материалов в Республике Дагестан. С докладами на эту тему на сессии выступят министр промышленности и торговли Низам Халилов и министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Артур Сулейманов.

Содоклад на сессии представит председатель Комитета по промышленности, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту и дорожному хозяйству Юсуп Умавов.

Президиум рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов» и принял решение поддержать принятие Государственной Думой ФС РФ 35 проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения и не поддерживать 5 проектов федеральных законов.

Были также утверждены заключения на проекты постановлений Правительства РД о внесении изменений в 4 государственные программы.