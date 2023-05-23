Президиум НС Дагестана определил порядок работы и рассмотрел вопросы повестки дня 23 сессии

Сегодня, 23 мая, Президиум Народного Собрания Республики Дагестан под председательством Заура Аскендерова определил порядок работы и рассмотрел повестку дня 23 (майской) сессии.

В повестку дня сессии внесено 23 вопроса.

В начале сессии в депутатской «разминке» выступят представители фракций. Затем будет рассмотрен вопрос о назначении мировых судей.

В рамках «правительственного часа» с докладом о принимаемых мерах по социальной защите населения в Республике Дагестан выступит министр труда и социального развития Мурад Казиев, с содокладом выступит председатель Комитета парламента по здравоохранению, труду и социальной политике Ильяс Мамаев.

Министр юстиции Ханлар Пашабеков представит проект закона «О поправке к Конституции Республики Дагестан». В главный закон вносится техническая поправка, касающаяся наименования государственного органа, обеспечивающего деятельность Главы Республики Дагестан и Правительства республики, осуществляющего контроль за исполнением принятых ими решений.

Во втором чтении депутаты рассмотрят проект закона о дополнительных мерах социальной поддержки мобилизованных, добровольцев и членов их семей.

Законопроект предусматривает компенсацию расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50 процентов, а также расходов на уплату взносов на капремонт. Также членам их семей будет оказываться содействие в трудоустройстве, устанавливается 10%-ная квота на обучение в профессиональных образовательных организациях, внеочередное предоставление мест в государственных и муниципальных дошкольных организациях, бесплатное одноразовое горячее питание в дни учебных занятий.

Предполагается внести изменения в законы, регулирующие некоторые вопросы земельных отношений, ветеринарии, физкультуры и спорта.

Ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении. Среди них проекты законов: регламентирующий статус, деятельность, задачи и полномочия Государственного секретаря Республики Дагестан, устанавливающий обязанность лиц, замещающих государственные должности Республики Дагестан и депутатов уведомлять органы прокуратуры Российской Федерации или другие государственные органы обо всех фактах обращения к ним каких-либо лиц в целях склонения их к совершению коррупционных правонарушений в срок не позднее пяти дней со дня соответствующего обращения.

В бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования будут внесены изменения, касающиеся увеличения доходов и расходов ведомства.

В Закон «О защите прав ребенка в Республике Дагестан», предлагается внести изменения, направленные на создание условий для обособленного использования акватории водных объектов организациями отдыха детей и их оздоровления.

Для принятия в первом чтении будет представлена новая редакция Закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Республике Дагестан» с учетом современных условий разработанная группой депутатов во главе со спикером парламента Зауром Аскендеровым.

Сессия рассмотрит вопросы об утверждении и отклонении членов Общественной палаты, кадровые и другие вопросы.

Президиум также принял постановление об отзывах на проекты федеральных законов. Решено поддержать 14 проектов федеральных законов по вопросам совместного ведения.