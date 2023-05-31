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Президиум Народного Собрания рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов»

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Сегодня, 31 мая, Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий провел заседание Президиума, на котором был рассмотрен вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов».

Юрий Левицкий отметил, что в соответствии с Регламентом Народного Собрания Республики Дагестан в комитетах была проведена работа по подготовке отзывов на проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения.

Затем председатели комитетов проинформировали о проектах федеральных законов и принятых решениях.

Президиум Народного Собрания Республики Дагестан решил поддержать принятие Госдумой Федерального Собрания Российской Федерации пятнадцати проектов федеральных законов, одиннадцать законопроектов решено не поддерживать.

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