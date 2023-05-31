Президиум Народного Собрания рассмотрел вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов»

Сегодня, 31 мая, Первый заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан Юрий Левицкий провел заседание Президиума, на котором был рассмотрен вопрос «Об отзывах на проекты федеральных законов».

Юрий Левицкий отметил, что в соответствии с Регламентом Народного Собрания Республики Дагестан в комитетах была проведена работа по подготовке отзывов на проекты федеральных законов по вопросам совместного ведения.

Затем председатели комитетов проинформировали о проектах федеральных законов и принятых решениях.

Президиум Народного Собрания Республики Дагестан решил поддержать принятие Госдумой Федерального Собрания Российской Федерации пятнадцати проектов федеральных законов, одиннадцать законопроектов решено не поддерживать.