Президиум Народного Собрания принял решение о созыве четырнадцатой сессии

Сегодня, 19 сентября, под руководством Председателя Народного Собрания Заура Аскендерова прошло заседание Президиума, который принял решение о созыве четырнадцатой сессии республиканского парламента.

Четырнадцатая сессия Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва состоится 29 сентября 2022 года в 10 часов в городе Махачкале.

В ее повестку дня включен 21 вопрос.

В начале сессии в «депутатской разминке» выступят представители парламентских фракций.

Депутатам предстоит назначить мировых судей на судебные участки городов и районов республики.

Несколько законов предполагается рассмотреть во втором чтении.

Среди них — «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Республики Дагестан на период до 2030 года».

Законопроект разработан с целью определения приоритетов, целей и задач государственного управления по обеспечению устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Республики Дагестан на долгосрочный период (до 2030 года).

Согласно новым нормам федерального законодательства изменения будут внесены в ряд республиканских законов, которые предполагается принять во втором чтении.

Назначение и выплата единовременного пособия при передаче ребенка на воспитание в семью с 1 января 2022 года будет осуществляться Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами. Изменения предлагается внести в соответствующий республиканский закон.

Изменится и методика распределения субвенций из республиканского бюджета местным бюджетам на обеспечение прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях.

Поправки, касающиеся постинтернатного сопровождения детей — сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, будут внесены в Закон «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Ряд законопроектов будет рассмотрен в первом чтении.

Так, проектом закона «О внесении изменений в Закон Республики Дагестан «О государственных наградах Республики Дагестан» предусматривается учреждение государственных наград Республики Дагестан — Медали «За проявленное мужество», Медали Расула Гамзатова; почетного звания «Заслуженный предприниматель Республики Дагестан» и почетного звания «Заслуженный работник пожарной охраны Республики Дагестан».

В соответствии с федеральным законодательством изменения предлагается внести и в законы «О профилактике алкоголизма, наркомании и токсикомании в Республике Дагестан», «О защите прав ребенка в Республике Дагестан» и статью 4 Закона Республики Дагестан «О профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Дагестан», «О профессиональных союзах» и другие.

Сессия также внесет изменения в бюджет Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Дагестан на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов и в Прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2022 год и основные направления приватизации государственного имущества Республики Дагестан на 2022 год.

В повестку дня сессии также включен вопрос «О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации в порядке законодательной инициативы проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О мелиорации земель», разработанный в целях реализации фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление, и предотвращения ухудшения экологического состояния пастбищ, процессов опустынивания и деградации кормовых угодий.

Информационно — аналитический отдел Аппарата Народного Собрания РД

Об открытии четырнадцатой сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва

Открытие четырнадцатой сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва состоится в городе Махачкале 29 сентября 2022 года в 10 часов в зале заседаний Народного Собрания Республики Дагестан (площадь им. В.И. Ленина).

К сведению депутатов Народного Собрания Республики Дагестан

Регистрация депутатов Народного Собрания Республики Дагестан, прибывающих на четырнадцатую сессию Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва, будет производиться 29 сентября 2022 года — с 8 ч 30 мин в фойе здания Народного Собрания Республики Дагестан. Телефон для справок: 67-30-46.

Трансляция четырнадцатой сессии Народного Собрания Республики Дагестан седьмого созыва будет проходить в режиме онлайн на официальном сайте Народного Собрания РД (http://www.nsrd.ru) 29.09.2022 года в 10.00 ч.

Гражданам и представителям общественных организаций, желающим присутствовать на четырнадцатой сессии Народного Собрания Республики Дагестан, следует обращаться в отдел писем и приема граждан Аппарата Народного Собрания РД не позднее 26.09.2022 года по адресу: г. Махачкала, пл. Ленина, 1. тел.: 67-33-25.