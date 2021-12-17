Президент всемирного антитеррористического фонда Николай Мосинцев-Озеранский выступил на конференции в Каспийске

В Каспийске проходит научно-практическая конференция «Новые формы терроризма как вызов современному обществу». На заседании экспертного Совета выступил президент всемирного антитеррористического фонда, генерал -лейтенант, доктор психологических наук, профессор Николай Мосинцев-Озеранский.

Он рассказал о противодействии терроризму в молодёжной среде. «Ошибочно думать, что молодёжный экстремизм не представляет опасности в качестве обособленного явления. Однако, как отвечают политологи, рядовыми исполнителями экстремистских акций являются именно молодые люди, чаще даже не достигшие совершеннолетия.

По словам эксперта, среди лидеров экстремистских организаций, главных идеологов нет ни одного безработного, в основном это квалифицированные профессионалы. В качестве исполнителей привлекаются неуспешные люди.

«Они, как правило, плохо учились в школе и вузе, не смогли построить карьеру, добиться того же, что их сверстники. Они очень страдают от одиночества, у них не складываются отношения с противоположным полом. Такие люди почти всегда и везде остаются аутсайдерами и не чувствуют себя своими ни в одной компании, их постоянно преследуют неудачи», — отмечает Мосинцев-Озеранский.

Рядовые члены террористических организаций характеризуются высоким невротизмом и очень высоким уровнем агрессии. Им свойственно стремление к поиску острых ощущений, обычная жизнь им кажется пресной, скучной, а главное бессмысленной. Им хочется риска, опасности.