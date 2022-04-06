Президент Владимир Путин обратил внимание на проблему занятости населения в Дагестане

По словам Сергея Меликова, проблема занятости населения решается в республике, прежде всего, за счет «обеления» и «очищения» различных предприятий, где раньше люди работали в «серой» схеме, а теперь они работают официально.

Сергей Меликов на встрече с Владимиром Путиным отметил: «Программа предоставления социальных займов тоже дала возможность трудоустроить многих людей. То есть они получили начальный капитал для развития предпринимательства, для развития своих проектов, программ, и это тоже позволило эту цифру стабилизировать. Хотя в целом, конечно, по Дагестану вопрос, связанный с трудоустройством населения, сегодня достаточно проблемный, уровень безработицы очень высокий.»

Источник: Дагестанская правда