Главный редактор газеты «Зори Табасарана» Гюлахмед Маллалиев прокомментировал геополитическую часть выступления Президента России Владимира Путина на ПМЭФ.

В последнее время мне часто приходится читать в Телеграмме посты российских военкоров и других экспертов, рефлексирующих по поводу того, что руководство страны и армия недостаточно решительны и не прилагают всех усилий и возможностей, чтоб довести СВО до логического конца, а позиции российской «партии мира», мечтающей «слить» спецоперацию и пойти на невыгодные для страны компромиссы с Западом, достаточно сильны. Сегодняшнее выступление Президента страны на пленарном заседании ПМЭФ, особенно геополитическая часть речи, думаю, уверила многих экспертов, что их гипотезы не совсем верны.

Владимир Путин как руководитель ядерной сверхдержавы прекрасно осознает военные, экономические и финасовые возможности страны и отдает себе отчет в катастрофичности применения ядерного оружия, даже на ограниченной территории. Он в своем выступлени в очередной раз отправил потерявшим рассудок правителям англосаксонского мира послание, что Россия не собирается применять ядерное оружие на украинском театре военных действий, как бы этого не хотелось кукловодам из НАТО и США, однако процесс демилитаризации и денацификации украинского режима будет доведен до конца.

Но если объединенный Запад будет угрожать существованию России, создавая угрозу российской государственности, то «вот в этом случае, конечно, мы все силы и средства, имеющиеся в распоряжении российского государства, будем использовать», — заявил Путин.

Считаю сильным ходом показ в ходе выступления Президента видеонарезки о леденящих душу зверствах бандеровцев, совершенных ими в годы войны на территории Белоруссии и Польши – тем самым Владимир Путин вновь наглядно продемонстрировал миру, с кем сегодня воюет Россия на Украине, и показал все лицемерие Запада, которая под лозунгами «защиты угнетенных украинцев» поддерживает нацизм самого изощренного вида.

Остановившись на проблеме обстрела военнослужащими ВСУ регионов России – Белгородской, Курской областей, Путин показал принципиальную разницу в подходах, которыми руководствуется в Кремле и на Банковой.

«Если мы под Киевом уничтожили пять комплексов Patriot, то что нам стоит уничтожить любое здание и сооружение в центре Киева? Нет таких ограничений», — заявил президент, добавив, что Россия не делает этого «по ряду соображений». Руководство нашей страны прекрасно осознает, что украинский народ – братский славянский народ, что Киев был создан не руками тех, кто сегодня у власти, а другими украинцами, ценившими кровную связь двух народов, и будет неверно стирать из-за них с лица земли прекрасный город, с которым связана история возникновения российской государственности.

Путин в своем выступлении артикулировал важнейшую мысль, которая им озвучивается на протяжении последних нет — неоколониальная международная система изжила себя и Россия при помощи дружественных стран Азии и Глобального Юга и международных объединений ШОС, БРИКСобязательно разрушит ее, чтоб вернуть миру справедливое многополярное устройство.

Источник: Зори Табасарана