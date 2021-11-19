Президент страны счел нужным на Госсовете мнение Главы Дагестана Сергея Меликова

Владимир Путин 15 ноября подписал указ, согласно которому в состав Государственного Совета России вошли 12 новых членов, в том числе Глава Дагестана Сергей Меликов. Госсовет — это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны

Включение Главы Республики Дагестан в состав Госсовета РФ — подтверждение тому, насколько важен для страны самый южный и большой регион Северного Кавказа. Президент страны счел важным и нужным на Госсовете мнение Главы Дагестана Сергея Меликова, исходя из его личностных качеств, при подготовке предложений по общим направлениям регионального и муниципального развития, важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по темам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти, разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, по кадровой политике.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»