Политика

Президент страны счел нужным на Госсовете мнение Главы Дагестана Сергея Меликова

Оставить комментарий

Владимир Путин 15 ноября подписал указ, согласно которому в состав Государственного Совета России вошли 12 новых членов, в том числе Глава Дагестана Сергей Меликов.    Госсовет — это конституционный государственный орган, формируемый главой государства в целях обеспечения согласованной работы органов власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики РФ и приоритетных направлений социально-экономического развития страны

Включение Главы Республики Дагестан в состав Госсовета РФ — подтверждение тому, насколько важен для страны самый южный и большой регион Северного Кавказа. Президент страны счел важным и нужным на Госсовете  мнение Главы Дагестана Сергея Меликова, исходя из его личностных качеств, при подготовке предложений по общим направлениям регионального и муниципального развития, важнейшим вопросам государственного строительства и укрепления основ федерализма и местного самоуправления, а также по темам, касающимся взаимоотношений уровней публичной власти, разрешению разногласий между федеральными и региональными властями, по кадровой  политике. 

                                                                                        Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора «Вести Агула»

Также читают:

На выборах в Дагестане повысилась явка избирателей
Центр Чумакова разрабатывает две вакцины на основе...
В Дагестан с двухдневным рабочим визитом прибыл Ми...
Абдулпатах Амирханов заявил о последовательном реш...

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *