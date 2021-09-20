Президент России Владимир Путин представил в Народное Собрание кандидатуры для избрания на должность Главы Дагестана

В соответствии с пунктом 3/2 статьи 18 Федерального закона от 6 октября 1999 г. №184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 17 сентября 2021 года представил в Народное Собрание Республики Дагестан следующие кандидатуры для избрания на должность Главы Республики Дагестан:

1. Абдулхаликов Самир Касумович — член Избирательной комиссии Республики Дагестан с правом решающего голоса;

2. Давдиев Камил Магомедович — заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан;

3. Меликов Сергей Алимович — временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан.

В этот же день, в соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 22 декабря 2020 года №439-ФЗ «О порядке формирования Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации» временно исполняющий обязанности Главы Республики Дагестан Сергей Алимович Меликов представил в Народное Собрание следующие кандидатуры для наделения полномочиями сенатора Российской Федерации — представителя от исполнительного органа государственной власти Республики Дагестан:

1. Джамбулатов Зайдин Магомедович — ректор Дагестанской государственной сельскохозяйственной академии им. М.М. Джамбулатова;

2. Ельникова Елена Анатольевна – заместитель Председателя Народного Собрания Республики Дагестан;

3. Умаханов Ильяс Магомед — Саламович – Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре.