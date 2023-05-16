Президент России Владимир Путин поздравил Шарабутдина Атаева и Муслима Гаджимагомедова с победами на чемпионате мира по боксу

Президент направил спортсменам телеграммы, в которых отметил упорство и целеустремлённость боксёров на пути к успеху.

Шарабутдину Атаеву:

«Яркий, талантливый представитель отечественной школы бокса, в схватке с серьёзными соперниками Вы проявили железную волю, отточенную технику и на «отлично» справились с поставленной задачей, заслуженно поднялись на высшую ступень пьедестала почёта».

Муслиму Гаджимагомедову:

«Целеустремлённость, упорство, уверенность в собственных силах помогли Вам добиться успеха, во второй раз завоевать почётный чемпионский титул. И конечно, Ваш триумф подарил минуты искренней радости и гордости всем российским болельщикам – любителям бокса».

Напомним, на прошедшем ЧМ в Ташкенте Атаев завоевал «золото» в весовой категории до 86 кг, Гаджимагомедов — до 92 кг.