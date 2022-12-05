Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями главе Дагестана Сергею Меликову, родным и близким Магомедали Магомедова в связи с его кончиной

«Примите глубокие соболезнования, слова сочувствия и поддержки в связи с постигшим вас горем. Ушёл из жизни Магомедали Магомедович Магомедов – выдающийся государственный и общественный деятель, верный сын Дагестана. Магомедали Магомедович искренне заботился о судьбе родного края, благополучии земляков, хорошо знал их проблемы и чаяния.

В сложное время испытаний для Северного Кавказа и всей России – проявил беспримерное мужество и твердость духа, внес большой личный вклад в укрепление мира и согласия в республике, сохранение территориальной целостности страны. Мы навсегда запомним этого яркого, неординарного, наделенного несгибаемой волей человека – настоящего патриота и гражданина», – говорится в тексте соболезнования главы государства.