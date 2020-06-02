Общество

Президент России уверен в стабилизации ситуации с COVID-19 в Дагестане

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1 июня Владимир Путин обратился с поздравлениями к многодетным семьям страны. В беседе с многодетной матерью из села Первомайское Каякентского района Дагестана Сапият Курбановой Президент выразил уверенность в стабилизации эпидемиологической ситуации в Дагестане.

Глава государства подчеркнул, что будет сделано все для улучшения ситуации с COVID-19 в регионе. На вопрос Владимира Путина об эпидситуации в Каякентском районе, Сапият Курбанова рассказала о строгом соблюдении режима ради здоровья и безопасности детей.

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