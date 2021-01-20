Президент России поздравил дагестанцев с юбилеем автономии

20 января на сайте Кремля была опубликована поздравительная телеграмма к 100-летию ДАССР от Президента РФ. Владимир Путин отметил, что Дагестан был и остается домом для многих народов. Богатая культура и историческое наследие передаются из поколения в поколение, возрождаются исконные традиции. По словам Президента России, именно сохранение межнационального согласия и единства станет прочной основой для решения задач, которые будут способствовать повышению качества жизни людей и появления новых возможностей.

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