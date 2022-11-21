Президент России подписал закон о статусе ветерана боевых действий для добровольцев СВО

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о распространении статуса ветерана (и инвалида) боевых действий на добровольцев, участвующих в специальной военной операции (СВО). Это означает пакет льгот.

Статус, таким образом, будет положен не только на военнослужащим, но и на участникам добровольческих формирований, которые содействуют выполнению задач в ходе спецоперации на Украине. В результате равные права и поддержка будут предоставлены всем участникам СВО.

Документ внесен депутатами всех фракций и сенаторами во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко. Законопроект затрагивает порядка 15 тысяч добровольцев: тех, кто оказывал содействие Вооруженным силам РФ в период с 24 февраля 2022 года.

Вячеслав Володин в ходе рассмотрения этого вопроса объяснял, что добровольцы и члены их семей будут пользоваться установленными законом льготами и мерами социальной поддержки.

Речь о гражданах, которые в трудное для страны время не остались в стороне, а по зову своего сердца выступили за защиту жителей Донбасса. В том числе им будут положены бесплатные поездки к месту лечения и обратно, льготные путевки и бесплатные лекарства, отметил первый зампред Комитета Госдумы по обороне Андрей Красов.

В числе положенных льгот — единовременные и ежемесячные выплаты ветеранам и инвалидам боевых действий, компенсация 50% затрат на оплату жилья, заявил глава Комитета Госдумы по промышленности и торговле Владимир Гутенев.

Депутат Госдумы, один из авторов законопроекта Антон Немкин разъяснил в комментарии «РГ», какие налоговые льготы в жилищной сфере будут также положены. По его словам, теперь все участники специальной военной операции на Украине смогут получить освобождение от уплаты налога на имущество одного объекта налогообложения каждого вида — квартиры, дома, гаража или другого помещения. Для ветеранов и инвалидов боевых действий налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости 600 м² площади земельного участка, находящегося в собственности, в бессрочном пользовании или пожизненном наследуемом владении налогоплательщиков. Ветераны боевых действий имеют, кроме того, право на единовременную выплату на строительство или покупку жилья. Предусмотрены и другие меры поддержки.

Напомним, ранее был принят федеральный закон о добровольческих формированиях, а также об обеспечении их вооружением, медпомощью. Закрепляется право Минобороны определять численность этих формирований, их задачи и порядок их расформирования, порядок медпомощи и обеспечения вооружением, продовольствием и т.п. Также устанавливается порядок поступления граждан в добровольческие формирования и исключения. Новый подписанный закон — это следующий шаг в том же направлении.

Источник: https://rg.ru/2022/11/21/putin-podpisal-zakon-o-statuse-veterana-boevyh-dejstvij-dlia-dobrovolcev-svo.html