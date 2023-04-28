Президент России подписал закон о признании ветеранами ополченцев Донбасса и всех участников СВО

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий категории граждан, которые наделяются статусом ветерана и инвалида боевых действий. Соответствующий документ опубликован в пятницу.

Согласно новым нормам, к ветеранам и инвалидам боевых действий будут относиться граждане, заключившие контракт с организациями, содействующими Вооруженным силам РФ в выполнении задач в ходе специальной военной операции (СВО).

Как отмечал ранее глава профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов, речь идет в том числе о частных военных компаниях.

Кроме того, ветеранами и инвалидами боевых действий будут считаться ополченцы Донбасса, участвовавшие в боевых действиях с 11 мая 2014 года.

Порядок выдачи удостоверений ветерана боевых действий установит правительство России.

Как отмечали авторы инициативы, новые нормы наделяют равным статусом и соответствующей поддержкой всех участников специальной военной операции, поскольку они в равной степени рискуют своей жизнью, защищая страну в ходе СВО.

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