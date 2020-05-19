Президент России обратился к дагестанцам

Владимир Путин 18 мая во онлайн-совещания по теме ситуации по коронавирусу в Дагестане обратился к дагестанцам. Вспоминая встречу с Расулом Гамзатовым, Путин вспомнил слова поэта о том, что для процветания республики важно единство народа.

Президент отметил верность традициям в Дагестане и вспомнил как это помогло во время Великой Отечественной и в 1999 году.

Путин заявил, что многое сделано для мира в республике, а работа по улучшению экономики и решению социальных вопросов будет еще продолжена.

Президент сказал, что сегодня от совместных усилий зависит преодоление угрозы коронавируса и спасение жизни людей.