Президент России о будущем малого бизнеса в пандемийный период

На пресс-конференции Главы государства был задан вопрос, касающийся малого бизнеса, пострадавшего в период пандемии. «Мы тоже выработали поддержку этим отраслям. Всем ведущим отраслям.«…» Ряд мер пошли на пользу крупным отраслям и предприятиям. Они отработали фактически без сбоя, а в ярде случаев даже нарастили, например, обронка.«…» Что касается малых предприятий — общепит, тренажерные залы, театры, кинотеатры, музеи — конечно, они страдали», — отметил Путин. При этом Президент напомнил о тех мерах, которые оказали поддержку. Это кредитование, льготы, рассрочка, льготная аренда. «Хочу отдать должное нашим коллегам — все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом», — добавил он.

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