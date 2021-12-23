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Президент России о будущем малого бизнеса в пандемийный период

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На пресс-конференции Главы государства был задан вопрос, касающийся малого бизнеса, пострадавшего в период пандемии. «Мы тоже выработали поддержку этим отраслям. Всем ведущим отраслям.«…» Ряд мер пошли на пользу крупным отраслям и предприятиям. Они отработали фактически без сбоя, а в ярде случаев даже нарастили, например, обронка.«…» Что касается малых предприятий — общепит, тренажерные залы, театры, кинотеатры, музеи — конечно, они страдали», — отметил Путин.  При этом Президент напомнил о тех мерах, которые оказали поддержку. Это кредитование, льготы,  рассрочка,  льготная аренда.  «Хочу отдать должное нашим коллегам — все это происходит в прямом контакте с бизнес-сообществом», — добавил он.

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