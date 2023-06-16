Президент России на пленарном заседании ПМЭФ высоко оценил образовательный проект «Школа 21», который позволяет бесплатно обучать программированию всех желающих

«Важно дать больше возможностей людям получать новую специальность, в том числе в сфере информационных технологий или по другим техническим направлениям, компетенции для работы в формате удалённой занятости – нужно наращивать это направление работы. Хорошим примером создания подобных образовательных пространств является как пример «Школа 21», организованная «Сбером». Я не могу не поприветствовать программы подобного рода», – сказал президент России.

Отметим, сегодня на полях ПМЭФ глава Дагестана Сергей Меликов и президент, председатель правления Сбербанка России Герман Греф заключили соглашение о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-специалистов. Оно предполагает открытие в Дагестане кампуса «Школы 21». Сейчас такие кампусы есть только в нескольких городах страны.