Президент призвал сделать все возможное для улучшения демографии

Владимир Путин в послании ФС РФ, озвученном сегодня, 15 января, призвал обратить внимание на демографическую ситуацию в стране.

Президент сообщил, что сейчас население насчитывает 147 млн человек и что страна переживает сложный демографический период. Он отметил, что благодаря принятым в 2000 году социальным мерам удалось добиться увеличения населения.

Сейчас коэффициент рождаемости в России упал, он составляет 1,5 %, так как семьи создает малочисленное поколение девяностых. Для сравнения: в 1943 году коэффициент составил 1,3%. Глава государства озвучил цифру, к которой надо стремиться в 2024 году — не менее 1,7%.