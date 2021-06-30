Президент объяснил подорожание продуктов

В настоящее время во всем мире наблюдаются наиболее высокие цены на продукты питания за последние 10 лет. Владимир Владимирович объяснил такой скачок тем, что экономика России зависит от глобальной экономики, которая в целом страдает от последствий пандемии: сокращение производства, сокращение рабочих мест и других.

Как сообщил президент, в начале 2021 года были предприняты меры сдерживания цен на такие продукты, как сахар, хлеб подсолнечное масло: заключили соглашения, выделили субсидии производителям, квотировали экспорт и таможенные пошлины на вывоз.