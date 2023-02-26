Президент «Гильдии Строителей СКФО» Али Шахбанов прокомментировал Послание Президента России ФС

«Глава государства в своем Послании уделил внимание развитию страны в условиях кардинальных изменений в мире, ответил практически на все волнующие общество вопросы: меры поддержки отраслей экономики, социальной поддержки граждан, в том числе участников спецоперации и их семей, молодежной политики и образования, развития промышленного потенциала, а также международного положения и обороноспособности страны.

Выступление Владимира Путина было пронизано мыслью, что вся страна поддерживает участников СВО. Это действительно так. Наш народ перед лицом натовской угрозы ещё крепче сплотился. Мы верим в нашего Президента и видим, как он уверенно ведет страну к процветанию, уже сегодня обеспечивая её безопасность, очищая землю от неонацистов.

Россия начала спецоперацию для защиты безопасности нашей страны и жителей Донбасса, и сегодня государство готово взять на себя ответственность за новые регионы. Мы, строители, должны поддержать нашего Президента и принять участие в восстановлении и строительстве нового жилья, социальных объектов, дорог и инженерной инфраструктуры Донбасса», — отметил Али Шахбанов.