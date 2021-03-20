Презентован портал базы земельного фонда Дагестана

Информационно-аналитический портал «Земельный фонд Республики Дагестан» предоставляет пользователям актуальную информацию по различным параметрам: от площади до статуса. При подборе подходящего участка доступно онлайн-оформление заявления на аренду.

Также портал позволяет получить ЕГРН на землю, ознакомиться с фотобазой земель и ортофотопланами.

Для прозрачности информации действует функция «Общественный контроль», где можно сообщить о существующих проблемах.

Ссылка на ресурс: dagzemfond.estate.e-dag.ru