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Презентован портал базы земельного фонда Дагестана

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Информационно-аналитический портал «Земельный фонд Республики Дагестан» предоставляет пользователям актуальную информацию по различным параметрам: от площади до статуса. При подборе подходящего участка доступно онлайн-оформление заявления на аренду.

Также портал позволяет получить ЕГРН на землю, ознакомиться с фотобазой земель и ортофотопланами.

Для прозрачности информации действует функция «Общественный контроль», где можно сообщить о существующих проблемах.

Ссылка на ресурс: dagzemfond.estate.e-dag.ru

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