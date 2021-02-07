Презентация Scratch-программирования для школьников прошла в Сулейман-Стальском районе

Элективный курс организации проектной деятельности с применением Scratch-программирования был презентован в Касумкенте 6 февраля. Мероприятие посетили руководители новейших образовательных программ: Дмитрий Кирюхин (Luminary-центр), Ольга Фогельсон (проект «Учитель для России»). Инициаторами встречи выступили руководитель Sberbank Privat Banking Евгения Тюрикова и меценат Марат Шайдаев, а сама встреча была организована АНО «Центр творчества «Цмур».

Марат Шайдаев подчеркнул, что цель внедрения инновационных программ в образование школьников — воспитание «конкурентоспособного, интеллектуально развитого поколения, готового познать современный мир и его требования». Он высказался с предложением об обучении IT-технологиям уже с начальных классов. По его мнению Цмурская школа обладает достаточным техническим потенциалом для реализации подобных программ с достижением хороших результатов.

Сообщается, что образовательная программа Scratch доступна не только учащимся Цмурской школы, но и для детей с прилегающих сел и муниципалитетов. С близлежащих населённых пунктов организовано по 4 рейса в день.

Однако обучение по новейшим программам могут пройти не только дети, но и взрослые: профсотрудники и учителя школ.

Евгения Тюрикова отметила, что Скретч- перспективная инновационная платформа для дальнейшего роста в области IT.

По словам специалистов, Scratch — это первый наиболее эффективный язык программирования, с которого можно приступить к профразвитию в области IT.