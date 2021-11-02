Пресс-служба Главы Дагестана прокомментировала смертельное ДТП в Махачкале

«В ночь на 2 ноября на проспекте Петра I в Махачкале произошла страшная авария. Легковой автомобиль Toyota Camry на большой скорости врезался в дерево.

К сожалению, трагедия унесла три жизни: водитель и пассажир погибли на месте, еще один пострадавший скончался в больнице. Выражаем искренние соболезнования семьям погибших. Сил и терпения тем, кто потерял своих близких и родных в этой катастрофе.

Двое мужчин госпитализированы в Республиканский центр травматологии и ортопедии. Вся необходимая помощь оказывается. Желаем им скорейшего выздоровления.

В настоящее время обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются.

К сожалению, на наших дорогах практически ежедневно гибнут люди. Чаще всего ДТП происходят из-за нарушения скоростного режима и выезда на полосу встречного движения.

Так, с января по октябрь на территории республики совершено более 1,1 тыс. ДТП, в результате которых погибло свыше 240 человек, ранено около 1,6 тыс. человек.

Призываем водителей быть осторожными за рулем, соблюдать правила дорожного движения, помнить о безопасности на дороге – вы несёте ответственность не только за свои жизни», — говорится в сообщении.