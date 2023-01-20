Преподаватели ДГИ отправились на стажировку в Оман

Преподаватели Дагестанского гуманитарного института Мурадулла Дадаев, Ахмад Гаджиев и Мурад Гайдарбеков отправились в Султанат Оман для прохождения курсов повышения квалификации по корановедению.

Организаторами выступают Муфтият Омана и министерство по делами религии этой страны в лице Муфтия, шейх Ахмада аль-Халилий и министра Мухаммада аль-Маъмарий.

В течение двух недель занятия по программе «Давайте размышлять над Кораном» пройдут для имамов и богословов из различных стран мира.

Лекции проведёт известный учёный, шейх Давуд Абу Синан аль-Жазаирий.

Помимо обучения для слушателей предполагается проведение экскурсий по достопримечательностям Омана, посещение исторических памятников, зияратов. Для представителей ДГИ планируются встречи с оманскими историками.

Участие в курсах для сотрудников вуза стало возможным при непосредственном участии и организации помощника ректора по международной деятельности, доктор арабской филологии Шихабудина Гусейнова. По его словам, в дальнейшем за границу будут направлены и студенты института.

Подобные курсы повышения квалификации проходят каждые четыре месяца. Часть религиозных деятелей Дагестана уже прошли обучение по вышеуказанной программе.