Препараты иммунизации влияют на интенсивность иммунного ответа организма на воздействие вируса

Однако антитела, которые человек приобретает с вакциной, – это лишь часть антигенов, поступающих в организм. Ведь и в воздухе, которым мы дышим, и на предметах, которых мы касаемся, тысячи бактерий и вирусов, с которыми иммунитет борется буквально каждую минуту. И здесь вакцина выполняет важнейшую функцию, ведь она нужна для формирования «защитного строя клеток», которые при встрече с настоящим вирусом смогут обеспечить решительный ответ и быструю победу перед вирусом. Именно в этих целях проводится вакцинация.

Человек, прошедший процедуру вакцинации от коронавирусной инфекции, может быть потенциальным её источником, но только в том случае, если на момент вакцинации он уже был болен COVID-19, а во всех других случаях любая возможность «заразности» исключена. Препарат вакцинации способен запустить иммунный ответ, но не может становиться источником инфекции.

Этот факт делает обязательной вакцинацию для пациентов из группы высокого риска, к которым относятся пожилые люди. Известно, что тяжесть и летальность COVID-19 увеличиваются с возрастом: чем старше человек, тем выше вероятность развития тяжёлой формы заболевания и его осложнений.

Специалисты отмечают, что польза при своевременно проведенной вакцинации граждан старшего возраста выше риска возникновения побочных эффектов.

Побочные эффекты у этой старшей категории населения появляются примерно у 2 % вакцинированных. И они, как правило, были незначительны: головная боль, умеренное повышение температуры тела, боль в месте инъекции. Обычно эти симптомы носят кратковременный характер.

А. Магомедова