Преодолели психологическую отметку

По состоянию на 25 января количество вакцинированных в Дагестане преодолело отметку в 1 млн. человек. Хотя в процентном соотношении это составляет всего 55,8%. Для достижения коллективного иммунитета, к примеру, в 80% необходимо иммунизировать еще до полумиллиона граждан. В лидерах и аутсайдерах те же самые муниципалитеты.

Думаю, высокий показатель вакцинации в муниципалитетах по сравнению с городами, достигнут за счет мобильности, где многие друг друга знают и разъяснительную работу легко проводить. Самый высокий показатель иммунизации от коронавирусной инфекции среди городов у Кизилюрта, что составляет более 64%, но тем не мене есть города, на сегодняшний день не охватившие и половины населения. Среди муниципалитетов наивысший уровень охвата населения у Хивского района, с показателем 95,9% вакцинированных, а наименьший — у Бабаюртовского района с охватом в 46,72%.

Агульский район по данному показателю расположился глубоко в середине, здесь прививки от коронавирусной инфекции сделали порядка 3 тыс. жителей. В муниципалитете имеется достаточное количество вакцины и созданы все условия для прохождения вакцинации.

Камиль Мирзоев