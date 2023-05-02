В ноябре 2023 года состоится XII ежегодная торжественная церемония вручения Премии МИРа за вклад в развитие позитивных медиа жителям России и соотечественникам, организатором которой является Общероссийская молодежная общественная организация «МИР».

Премия МИРа – это ежегодный конкурс, призванный выявить людей, чья активная жизненная позиция служит развитию общества, создаёт социально-значимую информационную повестку и осуществляет медийную поддержку социальным инициативам.

В 2022 году премия впервые была проведена в новой форме и перенесла свой фокус на талантливых людей, создающих позитивный и полезный контент. В итоге конкурс собрал более 550 заявок со всей страны.

Премия МИРа 2023 присуждается в 6 номинациях:

Премия в номинации «Голос Региона» присуждается представителям официально зарегистрированных СМИ, которые рассказывают о положительных поступках россиян и соотечественников и изменениях инфраструктуры.

Премия в номинации «Про добро» вручается блогерам — лидерам и активистам, которые делятся позитивным контентом в направлении добрых дел. Рассказывают о людях, совершившим героические поступки, о тех, кто помогает

Премия в номинации «О спорте» присуждается за популяризацию спортивного образа жизни или создание проектов, связанных с улучшением здоровья, спорта и качества жизни

Премия в номинации «ЭКОлогическая реальность» вручается блогерам, реализующим проекты в сфере защиты экологии нашей страны. Рассказывают, популяризируют способы и возможности сохранения окружающей среды.

Премия в номинации «Культурный код» присуждается людям, которые популяризируют сферу культуры, делятся и участвуют в проектах, посвящённых культурному наследию страны.

Премия в номинации «Исследуя Россию» присуждается лидерам мнений, которые

популяризируют красивые туристические места, рассказывают о регионах и природном наследии.

Сбор заявок продлится до 15 августа 2023 г. на сайте премиямира.мы-мир.рф.

О каждом номинанте на сайте информационного агентства «МИР» (миамир.рф) будет опубликована статья.