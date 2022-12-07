Общество

Премии общественного признания вручили дагестанцам-москвичам

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Вручение премий общественного признания прошло 6 декабря в Москве в Медуниверситете им. Сеченова И.М.

Номинации «Молодой ученный года», «Студент года», «Доброволец года» и другие призваны мотивировать молодых людей-дагестанцев, проживающих в Москве быть активными в общественной жизни города и общества и в достижении успехов в выбранном деле.

Участие в награждение приняли помощник депутата Госдумы РФ Султан Хамзаев, руководитель Минмолодежи РД Камил Саидов, представитель РД при Президенте РФ Табир Маликов и др.

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