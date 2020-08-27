Премьер РД указал на необходимость расширения станции техобслуживания.

26 августа состоялось заседание Правительства республики под руководством Артёма Здунова. Премьер поручил оказать всестороннюю помощь пострадавшим в ДТП пассажирам автобуса Махачкала-Москва и грузовика «КаМАЗ» в республике Калмыкия.

В связи с происшествием Артем Здунов обсудил работу СТО, отметив необходимость расширения сети данных станций как минимум вдвое. Он отметил, что необходимо развернуть новые станции техобслуживания, создав тем самым дополнительные рабочие места.

Руководитель регионального кабмина поручил до сентября доложить о размещении данных СТО.