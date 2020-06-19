Премьер РД обсудил с главой Буйнакского района проблему нехватки детских садов

Проблему нехватки дошкольных общеобразовательных учреждений в МО «Буйнакский район» обсудил Артем Здунов с главой муниципалитета Камилем Изиевым в рамках рабочего визита 18 июня в селе Кафыр-Кумух.

На сегодняшний день зарегистрированная очередь в сады составляет шесть тысяч человек, в это количество не включены дети из сел, где вообще нет садов и соответственно очередь не формируется.

Премьер распорядился подготовить предложения по скорейшему разрешению данной ситуации. По словам главы муниципалитета, земли для строительства садов уже определены.

Помимо этого в адрес Премьера поступила просьба о благоустройстве футбольного поля в селе Кафыр-Кумух. В данном селе уже сейчас строится садик на сто двадцать мест. Посещение этого объекта стало основной целью поездки Премьера.