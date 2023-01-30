Политика

Премьер-министр РД назвал Абдуразака Мирзабекова лучшим руководителем кабмина за последнее тридцатилетие

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Об этом действующий премьер заявил на официальном открытии научно-практической конференции «Мирзабековские чтения».

«Сегодня исполнилось бы 85 лет Абдуразаку Мардановичу Мирзабекову, глубокоуважаемому мною человеку и, по моему мнению, одному из лучших руководителей Правительства республики за последние несколько десятков лет.

Это был высокопорядочный, высокоинтеллектуальный человек, который любил Дагестан и работал во благо Дагестана. Он был из тех руководителей нового поколения, для кого важнее инструкций и директив была устремленность человека труда к новым достижениям. Он всех молодых сотрудников заряжал своей устремленностью, генерируя оригинальные идеи и решения, делая ставку на инициативу молодых специалистов», — сказал Абдулмуслим Абдулмуслимов.

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