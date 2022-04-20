Премьер-министр Дагестана выслушал нужды граждан

20 апреля председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов провел личные встречи с гражданами республики. Для эффективного реагирования на обращения в мероприятии приняли участие руководители различных ведомств, подключены были также и руководители муниципалитетов.

По вопросу обеспечения жизненно-необходимым препаратом «Энбрел» для дочери с ревматоидным артритом к премьер-министру обратилась Наталья Магомедова из Кизляра. Её вопрос передан на исполнение первому замминистру здравоохранения Джавгарат Исаевой.

Также к Абдулмуслиму Абдулмуслимову обратились с вопросами ЖКХ: о запуске нового лифта, асфальтирования дорожной сети в сёлах и др.