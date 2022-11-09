Премьер-министр Дагестана выразил соболезнования семье погибшего в ходе СВО Султан-Мажита Эсенбаева

Председатель Правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов выразил соболезнования семье погибшего в ходе СВО уроженца Казбековского района Султан-Мажита Эсенбаева.

«Был потрясен сообщению о гибели Султан-Мажита. Знал его лично, это был мужественный человек, настоящий мужчина, хороший семьянин, истинный патриот. Свою порядочность и верность родной земле он доказал в 1999 году, доказал и сейчас. Дагестанцы в очередной раз показывают, что в самое сложное время для страны они идут на передовую. Память о всех, кого мы потеряли, вечна», — сказал Абдулмуслимов.

Отметим, что Главой Дагестана Сергеем Меликовым поручено оказать необходимую помощь семье Султан-Мажита Эсенбаева, включая материальную помощь за счет средств регионального фонда «Все вместе».