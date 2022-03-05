Премьер-министр Дагестана: «Санкции никак не скажутся на социальных выплатах жителей республики»

По словам Председателя Правительства РД, введённые санкции не отразятся на социальных выплатах дагестанцев. «Мы находимся на постоянной связи с федеральным центром. Жители могут не волноваться. Социально защищенные слои будут получать выплаты своевременно. Самое главное для нас сейчас – чтобы люди не теряли работу», – прокомментировал председатель Правительства РД.

Напомним, вчера прошло заседание Оперативного штаба по обеспечению устойчивости развития экономики Республики Дагестан с учетом внешних факторов, созданного по поручению Главы РД.

Источник: РИА «Дагестан»