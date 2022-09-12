Общество

Премьер-министр Дагестана поздравил Сергея Меликова с днём рождения

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Председатель Правительства Республики Дагестан поздравил Сергея Меликова с днём рождения. Абдулмуслим Абдулмуслимов отметил, что благодаря инициативам Сергея Алимовича, его настойчивости в достижении целей в Дагестане во всех ключевых сферах деятельности сформирован стратегический и качественный задел.

«Республика за последние годы стала более открытой и привлекательной, нужды и чаяния людей начали находить отклик у власти, что снискало Вам глубокое уважение и признательность земляков», — сказал премьер.

В своём поздравлении Абдулмуслимов пожелал Главе Республики Дагестан долгих плодотворных лет жизни.

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