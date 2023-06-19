Премьер Дагестана посетил дома жителей Буйнакска

Абдулмуслим Абдулмуслимов осмотрел домовладения буйнакцев, пострадавшие в результате стихии. В основном из-за града в домах были повреждены крыши, а из-за образовавшихся трещин затопило комнаты, испортилась мебель.

Глава кабмина заверил жителей Буйнакска в поддержке, отметив, что на уровне республики будет создана комиссия по оценке ущерба.

По словам мэра города Исламудина Нургудаева, в Буйнакске в целях определения числа пострадавших домой и оценки ущерба созданы 25 межведомственных групп для подворовых обходов.

По предварительным данным, повреждения получили более 2 тысяч частных домовладений, 33 жилых высотных дома, 7 школ, 14 детсадов.