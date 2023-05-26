Премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов принял ряд кадровых решений

Председатель Правительства Республики Дагестан Абдулмуслим Абдулмуслимов 26 мая подписал распоряжения о назначении:

Атаева Эльдара Рашитхановича — заместителем министра по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики Дагестан

Аджиеву Саиду Багаутдиновну — начальником управления бухгалтерского учета, отчетности и контроля Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Билалову Саният Омариевну — начальником управления охраны окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Курамагомедова Газимагомеда Шариповича — начальником управления водопользования и охраны водных объектов Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан

Темирсултанова Имрана Аюбовича — заместителем начальника Управления Правительства Республики Дагестан по вопросам переселения лакского населения Новолакского района на новое место жительства и восстановления Ауховского района — начальником отдела восстановления Ауховского района.

Отметим, что перед подписанием документов о назначении премьер-министр провел дополнительные встречи и собеседования с кандидатами.