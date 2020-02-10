Премьер Артем Здунов в День науки посетил Дагестанский государственный университет

Артем Здунов посетил лаборатории 3D-построения Всероссийского инжинирингового центра, «Цифровые платформы» и АСО технологий «ФАБЛАБ». 60 молодых исполнителей прошли курсы 3D-моделирования на базе «Цифровой платформы».

Студенты показали гостям возможности 3D-принтера. Лазерный аппарат позволяет изготавливать детали для бытовой техники и космических устройств.

Лаборатория АСО технологий «ФАБЛАБ» выпускает антибактериальные нанопокрытия для дверных ручек. Нанесение убивает до 90 % микробов. Материал поможет обезвредить воздух и воду из водопровода.

Ученые лабораторий уже получают заказы для изготовления имплантов и комплектующих для холодильников.

Разработки ученых университета пройдут апробацию в стационаре. Такое поручение Артем Здунов дал Министерству здравоохранения.