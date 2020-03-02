Премьер Артем Здунов проверил системы орошения в двух районах республики

Председатель Правительства Артем Здунов вместе с профильным вице-премьером и министром сельского хозяйства проверил состояние объектов капельного орошения в Карабудахкентском и Каякентском районе.

В Карабудахкентском районе строят мелиоративную сеть капельного орошения. Новую методику применяют в КФХ имени Умаханова на полях площадью до 45 гектаров. На выполнение проекта Дагестан тратит 11 млн рублей. Минсельхоз республики субсидирует до 5 млн рублей.

В КФХ «Старт» реализуют инвестиционный проект на сумму 19 млн рублей. Минсельхоз субсидирует до 8 млн рублей. Установка капельного орошения обеспечит водой до 50 гектаров виноградников и садов.

Артём Здунов оценил проделанную работу в важной для республики мелиоративной отрасли.