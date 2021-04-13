Прекрасный пример заботы о собственном здоровье

Абдула Алиевич Фаталиев — Народный герой Кавказа, народный артист Республики Дагестан, участник трёх боевых операций. В свои восемьдесят два года он ведёт активный образ жизни, подавая прекрасный пример заботы о своём здоровье. В этих же целях Абдула Алиевич принял участие в процедуре вакцинации от COVID-19. Он прошёл процедуру прививания в пункте вакцинации, который функционирует на базе административного корпуса ДГМУ, а также получил послепрививочные рекомендации от ректора ВУЗа Сулеймана Маммаева.

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