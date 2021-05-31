Преимущества СБП обсудили в рамках Недели предпринимательства в Дагестане

В эти дни на площадке ДГТУ проходит Неделя предпринимательства. Мероприятие, которое продлится до 29 мая, организовано Агентством по предпринимательству и инвестициям РД. В его программу включён образовательный цикл, приуроченный ко Дню российского предпринимательства, в рамках рассматриваемых тем которого и преимущества СБП. О преимуществах Системы безналичных платежей для бизнеса участникам мероприятия рассказал Гусен Алиев. Начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения-НБ Республики Дагестан отметил, что данный проект позволяет осуществлять платежи с низкой комиссией при отсутствии специального оборудования и при минимальной потере времени. По словам Гусена Алиева, система безналичных платежей в республике активно развивается и совершенствуется.

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