Преимущества получения госуслуг через Единый Портал

1 апреля 2010 года ряд федеральных органов исполнительной власти, в том числе и Миграционный пункт ОМВД России по Агульскому району начали оказывать населению государственные услуги не только в привычном, но и в электронном формате посредством Единого портала оказания муниципальных и государственных услуг.

Напомним, что при регистрации на сайте Единого Портала – www.gosuslugi.ru – пользователю открывается доступ ко всем имеющимся на сегодняшний день государственным услугам основных ведомств страны. В миграционной сфере, используя ЕПГУ, граждане могут получить следующие услуги:

получение и замена основного документа, удостоверяющего личность, — паспорта гражданина Российской Федерации;

получение заграничного паспорта (старого образца на 5 лет и заграничного паспорта нового поколения на 10 лет);

регистрация по месту жительства и пребывания;

снятие по месту жительства и по месту пребывания;

ходатайство о приглашении иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ;

адресно-справочная информация.

Для того чтобы получить доступ к обширной системе предоставляемых госуслуг, необходимо зайти на Единый Портал государственных и муниципальных услуг, набрав в поисковике gosuslugi.ru. После регистрации на портале вам будет предоставлен так называемый «личный кабинет», из которого вам откроются неограниченные возможности по получению услуг почти всех федеральных ведомств.

Получать услуги удобно: нет необходимости посещать лично тот орган власти, который предоставляет госуслугу. Ваш доступ к Порталу не привязан к определенному месту и режиму работы и всегда находится под рукой — будь то компьютер, планшет или смартфон;

Правила предоставления услуг доступны и прозрачны: на Едином портале Вы найдете полное описание каждой услуги, исчерпывающий перечень необходимых документов, информацию о сроках и способах получения той или иной услуги. Кроме того, Вы всегда можете узнать ход рассмотрения своего заявления в Личном кабинете;

Удобные формы заявлений: заполняя заявление на Портале, невозможно «испортить бланк», допустив ошибку или опечатку, ее легко исправить! Формы заявлений интуитивно понятны и логичны;

Отсутствие очередей: безусловный плюс взаимодействия с ведомствами в электронной форме. Вы всегда будете первыми в очереди!

Порядок обращения через «Единый портал государственных и муниципальных услуг» (регистрация на портале)

Для того, чтобы пользоваться услугами портала gosuslugi.ru, необходимо пройти регистрацию гражданина на самом сайте, где создается «личный кабинет».

Гражданам РФ для регистрации «личного кабинета» необходимо:

паспорт гражданина Российской Федерации;

СНИЛС (номер пенсионного страхового свидетельства);

адрес электронной почты;

номер сотового телефона.

Дополнительно:

После регистрации на портале gosuslugi.ru гражданин по почте заказным письмом в течение одной недели получит код активации «личного кабинета».

Также получить код доступа к порталу можно в ближайшем многофункциональном центре.

На портале можно оплатить:

штрафы,

налоговые задолженности,

требования по исполнительному листу ФССП России,

услуги ЖКХ,

государственные пошлины со скидкой на 30%.

На данный момент на портале реализована возможность электронной оплаты госпошлин для услуг:

Получение или замена ВУ

Регистрация транспортного средства

Государственная регистрация брака

Регистрация расторжения брака

Получение загранпаспорта старого и нового образца

Паспорт гражданина РФ

Государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального предпринимателя

Государственная регистрация маломерных судов, поднадзорных ГИМС МЧС России

Аттестация на право управления маломерными судами, поднадзорными ГИМС МЧС России

Все услуги Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации.

За 2021год государственные услуги через Единый Портал в МП ОМВД России по Агульскому району получили 248 граждан и за два месяца 2022 года- 26 граждан.

График приема граждан сотрудниками

МП ОМВД России по Агульскому району

Дни недели

Часы приема

Понедельник

09:00-16:00

Вторник

09:00-16:00

Среда

14:00-18:00

Четверг

09:00-16:00

Пятница

09:00-16:00

Суббота и воскресенья

Не приемные дни

Перерыв на обед: с 13:00 до 14:00

МП ОМВД России по Агульскому району майор полиции Закрияев М.М.