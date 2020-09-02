Предвыборная программа Агульского местного отделения ДРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» к предстоящим 13 сентября 2020 года выборам депутатов представительных органов местного самоуправления

Настоящая предвыборная программа принята решением местного политического совета Агульского местного отделения Дагестанского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» от 11 июня 2020 года по согласованию с Президиумом Регионального политического совета.

Уважаемые избиратели!

13 сентября 2020 года нам предстоит выбрать депутатов представительного органа местного самоуправления Агульского района. Депутаты представительного органа местного самоуправления, избранные вами, получат право избирать главу сельского поселения. Глава будет избираться представительным органом сельского поселения из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией. Все мы заинтересованы в том, чтобы депутатами стали люди, обладающие авторитетом, уважением, высокими деловыми и моральными качествами, активной гражданской позицией, чувством ответственности за будущее страны и республики.

Основателем и моральным лидером Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» является Владимир Владимирович Путин, чья политика возрождения России, консолидации общества, укрепления обороноспособности и международного авторитета страны, обеспечения безопасности граждан, находит полную поддержку россиян.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ведущая политическая Партия страны. И этот статус она приобрела, потому что всегда на первое место ставила защиту интересов граждан, интересы нашей Родины, на сложнейших поворотах истории не боялась ответственности, брала эту ответственность на себя, на свои плечи, не боялась трудных решений, которые не принесут сиюминутной популярности и не дают дополнительных преференций на выборах, но крайне необходимы для страны, для ее безопасности, для стабильности, для жизни людей, причем на длительную перспективу.

Партия не раз проявляла волю, доказывала свою правоту, предлагала объединяющую повестку, в основе которой свобода и благополучие человека, патриотизм, наши традиционные ценности, сильное гражданское общество и государство.

Как отметил в своем выступлении на XIХ Съезде Партии Председатель Партии Дмитрий Анатольевич Медведев: «Статус правящей Партии, Партии власти заключается не в том, чтобы править, а в том, чтобы служить народу России. Смысл такого служения – будущее наших граждан, наших детей, которые уже родились и еще будут рождены в российских семьях».

Главное в работе Партии – быть вместе с людьми, знать запросы людей, их нужды, проблемы, реагировать на них, причем делать это незамедлительно, помогать, объяснять, защищать. Только так, в ежедневном режиме общения с людьми мы подтверждаем и укрепляем свою состоятельность, делом, вниманием, заботой о гражданах доказываем свое лидерство.

В частности, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» приступила к реализации общенационального плана действий по нормализации деловой жизни, восстановления занятости, доходов граждан и роста экономики на региональном уровне.

Особое внимание необходимо уделить устойчивости местных бюджетов. На муниципалитеты легли сейчас дополнительные расходы.

И прежде всего, необходима слаженная, ответственная работа по реализации приоритетов развития России. Это сейчас самая важная задача для каждого из нас, для наших местных команд, для всех, кто поддерживает Партию.

Выдвигая своих кандидатов в депутаты представительных органов местного самоуправления, Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» понимает всю меру ответственности перед жителями Агульского района.

Партия целиком поддерживает деятельность Главы Республики Дагестан, члена Высшего совета Партии Владимира Абдуалиевича Васильева направленную на развитие Дагестана, на созидание во имя процветания родного края, роста общего благополучия и уверенности в завтрашнем дне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – единственная в республике политическая сила, которая конкретными делами доказала свою эффективность. Несмотря на имеющиеся сложности, республика успешно развивается, в чем есть заслуга и наших депутатов, входящих в самую многочисленную депутатскую фракцию Народного Собрания Республики Дагестан.

Главным приоритетом для Партии в предстоящий период остается защита интересов всех граждан. Мы стремимся к сохранению мира и стабильности в республике, укреплению межнационального и межконфессионального диалога, созданию достойных условий для свободного развития личности, повышению качества жизни граждан.

Наша опора – традиционные ценности, славная история и богатая культура многонационального народа Дагестана и России.

Наш приоритет – достойная жизнь для каждого человека.

Наша цель – процветающий и благополучный Дагестан.

Наш главный лозунг: «Слышать людей – работать для людей!».

Еще одно доказательство эффективности работы Партии – успешная реализация в республике ряда партийных проектов. Партийные проекты направлены на решение самых актуальных задач, которые ставят перед нами избиратели. Благодаря реализации проекта «Здоровое будущее» осуществляются строительство и ремонт медицинских учреждений, обновление оборудования этих учреждений, а также решаются вопросы соблюдения трудовых прав врачей и медицинских работников, дополнительными мерами поддержки обеспечиваются земские врачи.

В сложных условиях пандемии коронавирусной инфекции партийцы оказывали помощь в приобретении средств индивидуальной защиты для медицинского персонала и гуманитарной помощи нуждающимся дагестанцам. Агульское местное отделение ВПП «Единая Россия» совместно с меценатами, благотворительными фондами в период пандемии коронавируса активно подключились к оказанию поддержки населению и медицинским работникам, которые борются с распространением вируса. Благотворители, которые зачастую предпочитают помогать анонимно, передают нуждающимся, продуктовые наборы, средства индивидуальной защиты, а для Центральной районной больницы закупили необходимое медоборудование, средства индивидуальной защиты, дезинфекции, медикаменты.

2 июня 2020 г. в село Тпиг Агульского района прибыли специалисты МЧС России Ногинского спасательного центра. Дислоцированные в городе Ногинск Московской области для проведения дезинфекции. Были проведены масштабные дезинфекционные мероприятия в здании районной администрации, детский садик, МФЦ, казначейство, ветеринарном управлении, ЦРБ, и в других местах массового скопления людей. Также было проведено обеззараживание территорий парковой зоны. Важно, что масштабные дезинфекционные мероприятия в регионе проводятся в рамках поручения Владимира Путина в связи с ситуацией с ковид.

Агульская центральная районная больница получила две машины скорой помощи-реамобиль класса «С» Ульяновского автозавода.

Автомобиль оснащен аппаратом ИВЛ и другим спецоборудованием, легко преодолевает сложные участки дорог, рассчитан​ на наши​ горные дороги.

В рамках реализации партийного проекта «Здоровое будущее»в этом году завершается строительство:

— ФАПа в селении Буршаг МО сп «Буршагский»,

Важным для нас остается дорожное хозяйство. В связи с ростом капиталовложений в данную отрасль мы надеемся на прорыв в этой сфере. Органами власти республики намечено строительство новых и реконструкция действующих автодорог. Мы будем добиваться завершения строительства и реконструкции автодорог на территории района.

Также в рамках проекта «Мой Дагестан –мои дороги»в 2019 году отремонтированы автодороги местного значения (Буршаг-Шари) на сумму 351807 рублей, за счет средств местного бюджета произведен ремонт автодороги внутрихозяйственного значения (Тпиг-Магомед кашары, Мисси-Арарух). В 2020 году в с.Тпиг ведется реконструкция дороги. Сметная стоимость 1500 тыс. рублей, за счет средств муниципального бюджета производится ремонт внутрихозяйственной дороги в с/п «Буркиханский», за счет средств муниципального бюджета начаты работы по ремонту моста и лестниц в с. Тпиг.

Так, в рамках проекта «150 школ» капитально отремонтирована школа в с.Рича.

Общая сметная стоимость составила 2 630 тыс. руб., в том числе субсидии республиканского бюджета -2 млн. руб., с муниципального бюджета -100 тыс. руб., привлеченные инвестиции- 530 тыс. руб. (меценат Амирова Султанум). За счет средств муниципального бюджета проведено благоустройства двора Тпигской средней школы. Смета расходов составила 830 тыс. руб.

Также в нашем муниципалитете успешно реализовывается партийный проект «Городская среда».

В рамках федерального проекта «Комфортная городская среда» в 2019 году в с. Рича благоустроены годекан и двор мечети. Общая сметная стоимость 1 772 тыс. руб. В 2020 году в с. Буркихан начаты работы по строительству сквера, сметная стоимость 1 214 тыс. руб., завершение строительства к концу года.

По программе «Мой Дагестан – Моя вода» в этом году планируется строительство водопровода с. Рича. В 2020 г. Спроектирован водопровод с. Буркихан, исполнение- 2021 год. Планируется строительство водопровода с. Мисси-2022 год.

В районе работает общественная приемная Партии«ЕДИНАЯ РОССИЯ», куда жители обращаются за помощью. Ежегодно в приемную обращаются более 60 человек. Большинство вопросов решается положительно. В тех случаях, когда проблему нельзя решить на уровне района, сотрудники общественной приемной подключают Региональную общественную приемную с участием депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, Народного Собрания Республики Дагестан, а также представителей региональных и федеральных органов исполнительной власти.

В нашем районе успешно реализуются программы по улучшению качества жизни населения, социальные программы. Сегодня нам, как никогда, важно сохранять курс, заданный Президентом страны В.В.Путиным. Именно этот курс позволяет России сохранять экономическую стабильность в стране, несмотря на неустойчивость мировых рынков.

Мы уверены, что выборы депутатов представительных органов местного самоуправления подтвердят эффективность работы районных единороссов, и жители района окажут доверие кандидатам от нашей Партии, избрав их депутатами.

Наша главная политическая задача – развитие муниципалитета в созидательном русле. Мы считаем, что депутатами должны стать люди, отвечающие за свои слова и поступки, и уверены в том, что предложенные нами кандидатуры в случае их избрания будут работать над развитием социально-экономического и культурного потенциала нашего муниципалитета, на консолидацию общества.

Будущие депутаты должны быть способными вести диалог со всеми конструктивными силами, обеспечивать единство и сплоченность жителей нашего района. Во главу угла своей деятельности они должны ставить честное служение народу, обеспечивая улучшение социально-экономического положения района, стабильность и согласие в обществе.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» выступает с инициативой создания кадрового резерва, подготовки профессиональных кадров для органов местного самоуправления, учреждений и организаций всех сфер и направлений, так как сегодняшний уровень профессиональной подготовки кадров является недостаточным.

Обновление во всех сферах социально-экономического, культурно-просветительного развития будет основой деятельности наших кандидатов в случае избрания их депутатами. Повышение качества жизни людей, уровня их благосостояния остаются главными нашими ориентирами.

Наша главная ценность – люди. Вся наша деятельность должна быть направлена на создание достойных условий для гармоничного развития личности. В рамках реализации партийных проектов «Старшее поколение»и «Доступная среда» проводится адресная поддержка пенсионеров и людей преклонного возраста, граждан с ограничениями возможностей здоровья. Принятие мер социальной поддержки малообеспеченных и социально незащищенных категорий граждан также остаются в центре внимания.

Приоритет номер один – здоровье. Считаем, что в сфере здравоохранения ключевую роль играют кадры. Необходимо повысить зарплату врачам и среднему медицинскому персоналу, совершенствовать систему льготного кредитования медицинских работников на приобретение жилья. Эта работа уже ведется на федеральном и республиканском уровне. Нужно активно подключиться к этой работе. Для депутатов- единороссов эти вопросы будут приоритетными в своей деятельности.

Важнейшая для нас тема – образование и здоровье молодого поколения. Наркотики и подростковый алкоголизм представляют реальную угрозу для наших детей. Пропаганда здорового образа жизни, вовлечение детей в занятия спортом в рамках партийного проекта «Детский спорт», возрождение и восстановление культуры и традиций нашего народа в рамках проектов «Культура малой родины» и «Историческая память», патриотическое воспитание молодежи и иные меры будут способствовать привлечению молодого поколения к созидательной деятельности.

Во всех школах проводятся культурные и спортивно-массовые мероприятия, приуроченные к памятным датам Российской Федерации и Республики Дагестан.

За отчетный период с июня 2019 года по июнь 2020 года проведены работы по текущему ремонту общеобразовательных школ, учреждений дошкольного и дополнительного образования на сумму 4 млн. руб.

В 2020 году будет завершена работа по улучшению теплового режима во всех общеобразовательных учреждениях. Сметная стоимость данного проекта — 32 млн.руб.

Отдельная тема – отсутствие достаточного количества рабочих мест, низкие зарплаты жителей района. Создание новых рабочих мест, в свою очередь, связано с формированием конкурентной среды и снижением уровня безработицы. Наши люди традиционно славятся своим трудолюбием, нужно обеспечить условия для развития предпринимательства, раскрытия творческих способностей людей. Именно малый и средний бизнес могут стать основным потенциалом экономического развития района. Мы намерены сделать район максимально привлекательным для инвесторов.

Развитию сельхозпроизводства будет уделено особое внимание. Наша цель– всестороннее содействие в обеспечении производства и сбыта сельхозпродукции, что в конечном итоге также обеспечит создание новых рабочих мест. В рамках развития партийного проекта «Российское село» проводятся круглые столы, иные мероприятия по актуальным вопросам агропромышленного комплекса, постоянно проходят встречи с сельскими жителями, главами муниципальных районов и поселений, на которых обсуждаются вопросы, интересующие селян, в том числе по улучшению проживания граждан в сельской местности. Эти вопросы не остаются без внимания: к их решению привлекаются органы местного самоуправления, органы государственной власти области и Российской Федерации, подведомственные и иные учреждения и организации.

Российское село нуждается в поддержке государства и общества. С 1990 года исчезло порядка 20000 сельских поселений, из сельскохозяйственного оборота выпали миллионы гектаров пахотных земель. Ухудшилась демографическая ситуация в сельской местности. Проблемы сельских тружеников, работников агропромышленного комплекса требуют совместных усилий по их решению. Важно формировать позитивное отношение к сельской местности и сельскому образу жизни, создавать достойные условия для людей, проживающих на селе: строить дороги, школы, медицинские учреждения, Дома культуры, благоустроенное жильё».

Федеральная целевая программа «Комплексное развитие сельских территорий»

За 2019 год две семьи получили социальные выплаты на строительства жилья в сельской местности.

За 2020 год еще три семьи представили документы на получение социальных выплат.

По линии министерства сельского хозяйства имеется программы господдержки (гранты) в рамках развития «сельских животноводческих ферм» до 15 миллионов рублей «начинающий фермер», до 3-х миллионов рублей и грант «Агростартап-2020». Заявку подал начинающий фермер Маллаев М.М., проект предусматривает развитие КФХ по направлению строительства коровника и приобретение 160 голов племенных коров.

Нам еще многое нужно сделать. Партия выступает за принятие незамедлительных мер на федеральном уровне по либерализации малоформатной торговли и по упрощению процедур, связанных с реализацией продукцией, выращенной фермерами и садоводами на своих участках. В регионах нужно создавать новые объекты торговли, развивать фермерские ярмарки, предоставлять фермерам и садоводам дополнительные места на действующих рынках.

Необходимо активнее использовать механизмы содействия развитию малого предпринимательства, вовлекать представителей бизнеса в процесс принятия решений на местном уровне.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» ставит задачу, чтобы каждый работающий человек при поддержке государства, республиканских органов, местной власти мог решить свою жилищную проблему. Для этих целей необходимо задействовать механизмы субсидирования и предоставления льготных кредитов.

Выборы депутатов представительных органов местного самоуправления – это очередной экзамен для местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Мы понимаем, что почивать на лаврах – губительный путь. Нужно меняться, чтобы не потерять доверие жителей района, отвечать высоким запросам наших избирателей.

Мы осознаем, что в районе еще масса нерешенных проблем. Мы также понимаем, что мы с вами, жители района, в первую очередь заинтересованы в решении этих проблем. Поэтому местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» берет курс на обновление, понимая, что, только меняясь изнутри, можно обеспечить перемены вовне. Обновляется депутатский корпус, больше 20 процентов в выдвигаемых Партией списках – представители молодежи и женщины.

Крайне необходимо создание в районе общественных институтов, которые станут контролировать действия местной власти и расходование бюджетных средств. Более того, депутаты и должностные лица органов местного самоуправления должны систематически отчитываться, о своей работе перед жителями, для чего будет использовано множество форм: отчетные собрания, встречи с населением непосредственно по месту жительства. При этом каждый желающий должен иметь возможность не только задать вопрос и выступить с критикой, но и высказывать свои предложения.

В нашем районе много активных, неравнодушных людей со свежими идеями– их нужно максимально привлекать к решению общих проблем. Все вместе мы сможем добиться настоящих перемен для нашего района, наших сел, а кандидаты от «ЕДИНОЙ РОССИИ», став депутатами представительных органов местного самоуправления, опираясь на профессиональную команду единомышленников, на избирателей района, особенно на молодежь, будут работать над решением накопившихся проблем в социально-экономической и политической жизни района.

Наша программа – не очередное изложение перед избирателями предвыборных обещаний. Мы подтверждаем свою эффективность не словами, а конкретными делами. Мы верим в своих избирателей.

Вместе мы сможем сделать многое!

Агульское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»