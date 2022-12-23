Предварительные итоги социально-экономического развития региона за текущий год

Абдулмуслим Абдулмуслимов провел итоговое заседание Правительства РД за текущий год. В рамках совещания, Председатель Правительства РД отметил, что прогнозируемый рост ВРП в регионе составил чуть более трех процентов.

«По итогам 10 месяцев 2022 года было фиксировано снижение выработки электроэнергии, а также добычи нефти и природного газа», — обозначил премьер.

Абдулмуслимов также отметил, что несмотря на рост среднемесячной зарплаты, реальные денежные доходы из-за высокой инфляции снизились.

«Необходимо провести тщательный анализ факторов, влияющих на данные показатели на уровне республики и минимизировать их влияние в следующем году», — сказал премьер.