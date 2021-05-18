Общество

Предварительное голосование в борьбе за депутатский мандат

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Праймериз со временем будет обычной процедурой предварительной избирательной кампании всех партий и на всех уровнях, начиная с муниципальных выборов сельских поселений. Между кандидатами самовыдвиженцами и партиями развернется конкурентная борьба.  Кандидаты и партии наберутся опыта, узнают каков уровень доверия со стороны избирателей к их идеям и лозунгам, насколько они ближе к народу по своим моральным качествам и политическим целям.

Предварительное голосование в борьбе за депутатский мандат позволяет  претендентам высказаться в острых дебатах и побороться за  кресло в законодательном органе. 

Праймериз способствует приливу новой,  деятельной политической прослойки в рядах «Единой России» из числа  общественно и политически активной молодежи.

Справка

«Единая Россия» завершила прием заявок на участие в предварительном голосовании, по результатам которого будут отобраны кандидаты в депутаты Государственной Думы. ЕР – единственная партия, которая проводит праймериз и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Итоги регистрации кандидатов указывают на обновление и омоложение состава будущей фракции. Большинство выдвинувшихся на предварительное голосование (51,2%) – беспартийные, средний возраст – 41 год, а каждый третий участник ПГ моложе 35 лет. 
Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Конкуренция на предварительном голосовании составит 10 человек на место, а в некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место. На праймериз зарегистрировались 5 717 участников, большинство из них – по одномандатным округам (2 950 заявлений).
На участие в предварительном голосовании заявились 4,1 млн избирателей, что является рекордным показателем и говорит о высоком интересе к праймериз и самой партии. 

Абдурахман Манафов, заместитель гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»

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