Праймериз со временем будет обычной процедурой предварительной избирательной кампании всех партий и на всех уровнях, начиная с муниципальных выборов сельских поселений. Между кандидатами самовыдвиженцами и партиями развернется конкурентная борьба. Кандидаты и партии наберутся опыта, узнают каков уровень доверия со стороны избирателей к их идеям и лозунгам, насколько они ближе к народу по своим моральным качествам и политическим целям.

Предварительное голосование в борьбе за депутатский мандат позволяет претендентам высказаться в острых дебатах и побороться за кресло в законодательном органе.

Праймериз способствует приливу новой, деятельной политической прослойки в рядах «Единой России» из числа общественно и политически активной молодежи.

Справка

«Единая Россия» завершила прием заявок на участие в предварительном голосовании, по результатам которого будут отобраны кандидаты в депутаты Государственной Думы. ЕР – единственная партия, которая проводит праймериз и формирует списки кандидатов на основании мнения избирателей. Итоги регистрации кандидатов указывают на обновление и омоложение состава будущей фракции. Большинство выдвинувшихся на предварительное голосование (51,2%) – беспартийные, средний возраст – 41 год, а каждый третий участник ПГ моложе 35 лет.

Треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Конкуренция на предварительном голосовании составит 10 человек на место, а в некоторых избирательных округах конкурс достигает 15 человек на место. На праймериз зарегистрировались 5 717 участников, большинство из них – по одномандатным округам (2 950 заявлений).

На участие в предварительном голосовании заявились 4,1 млн избирателей, что является рекордным показателем и говорит о высоком интересе к праймериз и самой партии.

Абдурахман Манафов, заместитель гл. редактора республиканской газеты «Вести Агула»