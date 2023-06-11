Представителям легкой промышленности Дагестана вручили госнаграды

Вчера, 10 июня, в городе Махачкале, в рамках круглого стола «О состоянии и перспективах развития лёгкой промышленности», наградили представителей легкой промышленности.

Круглый стол прошел в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова и стал продолжением выставки-ярмарки приуроченной ко Дню работников легкой и текстильной промышленности. Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов и Глава Минпромторга РД Низам Халилов наградили государственными наградами Республики Дагестан и ведомственными почётными грамотами отличившихся работников сферы.

Источник: Мирмол