Общество

Представителям легкой промышленности Дагестана вручили госнаграды

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Вчера, 10 июня, в городе Махачкале, в рамках круглого стола «О состоянии и перспективах развития лёгкой промышленности», наградили представителей легкой промышленности.

Круглый стол прошел в Национальной библиотеке им. Расула Гамзатова и стал продолжением выставки-ярмарки приуроченной ко Дню работников легкой и текстильной промышленности. Заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Ризван Газимагомедов и Глава Минпромторга РД Низам Халилов наградили государственными наградами Республики Дагестан и ведомственными почётными грамотами отличившихся работников сферы.

Источник: Мирмол

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